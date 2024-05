Investì un poliziotto nel Messinese, identificato e denunciato il pirata della strada

Identificato anche con l’aiuto delle telecamere di video sorveglianza, il pirata della strada che sabato scorso, nei pressi dello svincolo di Tremestieri, a Messina, ha investito un agente della polizia stradale, in servizio a Reggio Calabria, che stava tornando casa dopo il turno di lavoro.

Si tratta di un uomo di 45 anni che a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dopo aver travolto il poliziotto, attualmente in prognosi riservata, è fuggito dal luogo dello scontro senza prestare soccorso. Il conducente, che guidava con patente revocata, è stato denunciato alla per lesioni stradali gravissime e per fuga ed omissione di soccorso. Il veicolo è stato sequestrato.