Ritrovato dopo sette ore un anziano che era scomparso dall’Agrigentino

Un 74enne malato di Alzheimer è scomparso ieri sera da Ribera, in provincia di Agrigento. A dare l’allarme sono stati i familiari preoccupati del fatto che l’anziano, uscito con la sua auto – una Fiat Panda – non aveva fatto ritorno. Contattato più volte al cellulare, l’uomo non è riuscito a spiegare dove si trovasse perché era in stato confusionale. Così i carabinieri hanno attivato le ricerche, dalle 22 di ieri sera, partendo dalla localizzazione del suo cellulare. Nelle ricerche sono state impegnate le pattuglie della sezione radiomobile, della tenenza di Ribera e delle stazioni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Lucca Sicula. Alle 2,45, l’anziano è stato ritrovato in una zona isolata della spiaggia di Piana Grande a Ribera in discrete condizioni fisiche.