Comunali Catania, la Lega ritira la candidatura di Valeria Sudano. Candidato unitario è Trantino

L’ultimo pezzo per completare il puzzle della candidatura unitaria del centrodestra per le elezioni comunali a Catania è arrivato. «Dopo una consultazione interna e un approfondito confronto politico con le altre forze del centrodestra, siamo pronti ad annunciare il sostegno convinto a Enrico Trantino. Riconosciamo la forte volontà di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa nella coalizione, di esprimere il candidato sindaco per Catania». Parole della eurodeputata Annalisa Tardino che è commissaria della Lega Sicilia per Salvini premier. Un annuncio che implica il passo indietro di Valeria Sudano, la deputata che aveva anticipato tutti con i manifesti affissi in città, ma senza simbolo di partito. Negli ultimi giorni, l’appoggio all’avvocato ed ex assessore della giunta dell’ex sindaco Salvo Pogliese era arrivato da diverse parti. Mancava solo la Lega. «Con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, e d’accordo con il nostro leader Matteo Salvini, abbiamo fatto un passo indietro, semplificando il quadro, e sono convinta che riusciremo a presentare un programma articolato e ricco di obiettivi e su quel programma chiederemo il giudizio dei catanesi».

Qualche settimana fa, l’annuncio del ritiro di Valeria Sudano dalla competizione elettorale nel capoluogo etneo era stato fatto dall’onorevole Fabio Mancuso, rappresentante dell’Mpa nel tavolo regionale del centrodestra. Una notizia subito smentita da diversi rappresentanti della Lega che avevano bollato l’autore come «il vincitore del campionato mondiale della menzogna». Acqua che, ormai, alla luce della ritrovata unità dei centridestre catanesi, sembra passata. «L’obiettivo, adesso, è vincere – sottolinea Tardino – confermare un centrodestra siciliano coeso e forte, capace di dare risposte alla gente. Ringrazio Valeria Sudano per l’impegno e l’amore mostrati per la sua città, per la quale avrebbe rinunciato a un seggio a Roma, ma sono certa che proseguirà la sua operosa attività per tutti i siciliani che rappresenta. Da oggi comincia un percorso che ci vedrà impegnati a chiedere il consenso in una città desiderosa di una guida operativa e unitaria, per risolverne i problemi. Noi ci siamo – conclude la commissaria leghista – con i nostri candidati e la nostra classe dirigente, a supporto del candidato unitario della coalizione e per tutte le altre intese da siglare, con la nostra capacità di affrontare con serietà e buonsenso le sfide future».

Intanto, è arrivata anche la nota di orgoglio firmata da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia che, appena una settimana fa, era arrivato a Catania per un vertice sulle Amministrative: «Siamo felici dell’intesa raggiunta nel centrodestra anche a Catania. Enrico Trantino, 56enne avvocato già assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici e consigliere comunale, saprà dare a Catania l’amministrazione che tutti i cittadini si aspettano. Un accordo che rafforza l’unità del centrodestra grazie anche alla disponibilità dimostrata da Valeria Sudano, deputata di indiscutibile valore, e dagli amici della Lega, che siamo certi avranno un ruolo sempre più di primo piano sul territorio. Adesso insieme anche a Forza Italia, Mpa, Dc, Noi moderati e tutte le liste civiche che sosterranno Trantino – conclude Donzelli – tutti al lavoro per dare alla città il futuro che merita».