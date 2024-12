L’incidente mortale sulla Palermo-Agrigento. Sospesi i festeggiamenti a Bolognetta

Una processione vissuta in preghiera con la sospensione di tutti i segni festosi. Niente banda musicale e fuochi d’artificio. Questo quanto deciso dalla comunità parrocchiale Maria Santissima del Carmelo di Bolognetta per ricordare Ruben Saccio e Samuele Cusimano. I due giovani, di 25 e 21 anni, che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto all’alba lungo la Palermo-Agrigento. Saccio e Cusimano viaggiavano con tre amici a bordo di una Seat Leon quando, per case in corso di accertamento, sono andati a schiantarsi con un’autocisterna con logo Seap che percorreva la strada statale 121. Il guidatore di quest’ultimo mezzo è rimasto illeso mentre uno dei tre ragazzi feriti – un 27enne – è in condizioni davvero gravi e si trova all’ospedale Civico.

Le due vittime erano entrambe originarie di Villafrati, Comune di circa 3000 abitanti in provincia di Palermo e non distante da Bolognetta. Saccio, che a quanto pare guidava la Seat Leon, era laureato in Ingegneria meccanica e aveva intrapreso la carriera da docente fuori dalla Sicilia. Tra le sue passioni il motociclismo. In queste ore sono diversi i messaggi di cordoglio postati dagli utenti sui vari social network. Intanto il tratto dell’arteria è stato riaperto alla circolazione.