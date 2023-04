Comunali: Donzelli a Catania per il vertice di Fratelli d’Italia. «Centrodestra in città alla fine sarà unito»

Un vertice, nella vecchia sede cittadina catanese del Movimento sociale italiano e di Alleanza nazionale, per fare il punto sulle Amministrative targate Fratelli d’Italia. In città è atterrato Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo del partito di Giorgia Meloni ma anche segretario dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Sotto la lente d’ingrandimento la situazione in diverse città dell’Isola anche se il nodo più complicato da sciogliere resta quello di Catania. Per il capoluogo etneo, Fratelli d’Italia non ha ancora presentato il proprio nome, lasciando aperto lo spiraglio su una rosa composta dagli ex assessori comunali Pippo Arcidiacono e Sergio Parisi, l’ex assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e l’attuale vicecapogruppo vicario alla Camera Manlio Messina.

«Il tempo stringe, ma abbiamo ancora qualche giorno. L’importante è scegliere un sindaco che sia in grado di governare questa città nel migliore modo possibile, come merita Catania», spiega Donzelli al termine del vertice. Ancora da definire se, alla fine, il centrodestra presenterà un solo candidato di coalizione. Sul tavolo c’è già la candidatura della Lega con Valeria Sudano, ufficializzata con l’affissione dei manifesti. Una mossa mal digerita dagli alleati con in testa il Movimento per le autonomie e Fratelli d’Italia. Mercoledì prossimo, intanto, è previsto il prossimo vertice di coalizione ma all’incontro la Lega potrebbe non presentarsi, come annunciato dalla commissaria del partito Annalisa Tardino.

«Il centrodestra sarà unito e andremo compatti, portando avanti la migliore proposta possibile per la città. Ovviamente ci sono le fasi delle trattative in cui ognuno pone sul tavolo le proprie proposte. Tutti i nomi che ho letto sono di altissimo livello ma, alla fine, arriveremo a una proposta che sarà quella che reputiamo migliore», continua Donzelli. La Lega minaccia di non volere partecipare al tavolo di mercoledì? «Vedremo, ma non ci parliamo tramite stampa o giornali. Insieme a loro governiamo benissimo la nazione e moltissimi territori e governeremo compattamente anche a Catania».