Foto dal sito Palermo Fc

Palermo, scoppiata una rissa allo stadio nella tribuna autorità

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Rissa allo stadio Barbera di Palermo. Momenti di tensione ieri sera all’intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di serie B tra i rosanero e il Catanzaro. La lite è scoppiata in tribuna autorità dell’impianto di viale del Fante tra diversi tifosi della squadra di casa e alcuni tesserati del club calabrese.

La rissa allo stadio di Palermo in un video

In un video pubblicato sui social, si vede il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, inveire contro qualcuno in tribuna. Poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi minacciosamente contro di lui. Da lì sarebbe scoppiato un parapiglia generale che ha reso necessario l’intervento della sicurezza e della Digos per provare a riportare la calma.

Fonti del Catanzaro hanno infine riferito che il dirigente sportivo giallorosso è stato costretto ad accompagnare il figlio e la moglie in ospedale. Alle scena avrebbe assistito anche la madre dell’allenatore Alberto Aquilani, scoppiata in lacrime. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026
di

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica. Ariete Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze