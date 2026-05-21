Foto dal sito Palermo Fc

Rissa allo stadio Barbera di Palermo. Momenti di tensione ieri sera all’intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di serie B tra i rosanero e il Catanzaro. La lite è scoppiata in tribuna autorità dell’impianto di viale del Fante tra diversi tifosi della squadra di casa e alcuni tesserati del club calabrese.

La rissa allo stadio di Palermo in un video

In un video pubblicato sui social, si vede il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, inveire contro qualcuno in tribuna. Poi, dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla da un tifoso rosanero, scagliarsi minacciosamente contro di lui. Da lì sarebbe scoppiato un parapiglia generale che ha reso necessario l’intervento della sicurezza e della Digos per provare a riportare la calma.

Fonti del Catanzaro hanno infine riferito che il dirigente sportivo giallorosso è stato costretto ad accompagnare il figlio e la moglie in ospedale. Alle scena avrebbe assistito anche la madre dell’allenatore Alberto Aquilani, scoppiata in lacrime.