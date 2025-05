Rissa e colpi di pistola a Noto: tre giovani nei guai, uno è minorenne

Momenti di tensione e violenza ieri notte nel cuore di Noto, in provincia di Siracusa. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia, mentre un 17enne è stato denunciato con l’accusa di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi si sarebbe ritrovato in via Cavour, nei pressi di alcuni locali del centro storico.

Da un banale diverbio sarebbe scaturita una violenta rissa, durante la quale sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di pistola. Alcuni giovani sono fuggiti, tra cui il minorenne poi rintracciato e denunciato, mentre altri due sono stati fermati dagli agenti. Durante l’intervento è stata sequestrata una pistola. Un ragazzo è rimasto ferito alla testa da un corpo contundente ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L’episodio riaccende l’attenzione sul crescente fenomeno della violenza giovanile nelle piazze e nei luoghi della movida, e riporta alla mente la tragedia avvenuta poche settimane fa a Monreale, dove una rissa degenerata ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre due.