Rissa tra minori a Raffadali: il questore di Agrigento emette cinque Daspo Willy

18/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Immediata la risposta del questore di Agrigento dopo la rissa avvenuta a Raffadali ai danni di un quindicenne aggredito da un gruppo di coetanei. Sono stati 5 i provvedimenti di Daspo Willy, di cui quattro nei confronti di minori, emessi nei confronti dei giovani resisi responsabili delle gravi lesioni cagionate al quindicenne il 28 luglio scorso nel Comune agrigentino. Nel corso di un evento estivo, cinque giovani, per futili motivi hanno accerchiato il quindicenne in un vicolo della Piazza principale, luogo della Movida raffadalese, colpendolo con calci e pugni.

Il minore vittima della violenza, dopo le prime cure presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato trasportato all’ospedale S. Marco di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento maxillo-facciale, riportando fra i tanti traumi, una grave ferita all’occhio con prognosi di 30 giorni. Per tutti gli autori dell’aggressione è scattato il divieto di accedere e di stazionare nel luogo della rissa e nelle immediate vicinanze dello stesso per tre anni dalle ore 18.00 alle ore 06.00.

I provvedimenti si aggiungono ai recenti D.A.Spo. Willy emessi dal Questore di Agrigento i primi di agosto, nei confronti di altrettanti giovani resisi responsabili del pestaggio ai danni di un ragazzo egiziano, avvenuto sul lungomare di Porto Palo di Menfi lo scorso 13 di luglio. I divieti sono scaturiti all’esito delle indagini condotte dai carabinieri di Sciacca, che ha permesso di indentificare 11 responsabili dei quali 2 minori. Per i maggiorenni oltre al divieto di accedere e stazionare nel luogo della rissa sono stati applicati gli arresti domiciliari. Inoltre per uno dei coinvolti, già gravato da altri precedenti di polizia, è stato anche emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Menfi per la durata di quattro anni.

