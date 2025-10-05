Rissa condominiale a Calatabiano: quattro denunciati

05/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Notte movimentata a Calatabiano, dove i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Giarre sono intervenuti presso un residence dopo una segnalazione per una rissa condominiale. All’arrivo dei militari, una donna con un bambino in braccio, visibilmente agitata, li ha condotti nel cortile condominiale dove alcune persone stavano discutendo animatamente. La lite era già degenerata in scontri fisici, con lanci di oggetti e colpi reciproci.

Carabinieri feriti e intervento del 118

Vista la situazione, i carabinieri hanno richiesto rinforzi tramite la centrale operativa di Giarre. Con l’arrivo di altri equipaggi, i militari sono riusciti a dividere i contendenti e a riportare la calma.
Durante l’intervento, due carabinieri hanno riportato contusioni agli arti superiori, mentre due dei partecipanti alla rissa hanno subito escoriazioni volto e agli arti. È stato necessario l’intervento del 118 per le prime cure.

Le denunce dopo la rissa condominiale

I protagonisti della rissa – un 42enne e un 40enne di origine straniera residenti in zona, un 62enne residente all’estero e un 28enne di Catania – sono stati identificati, accompagnati in caserma e denunciati per rissa.

