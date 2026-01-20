Foto di Weather Sicily

Ciclone Harry, Riposto e Fondachello invase dai detriti. Sindaco: «Evitare il lungomare»

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Pali divelti, panchine sradicate e strade invase dai detriti. Sono soltanto alcuni degli effetti legati al passaggio del ciclone Harry sulla costa ionica e in particolare tra Riposto e Fondachello, frazione del Comune di Mascali. Le principali criticità, al momento, sono state riscontrate, proprio per l’accumulo di detriti portati dal mare sulla sede stradale, in via Cristoforo Colombo e nella parte finale di viale Amendola, a Riposto. Per ragioni di sicurezza, entrambe le aree sono state precauzionalmente chiuse al transito di veicoli e pedoni.

«Il mare è ancora molto impetuoso e la situazione resta in evoluzione», spiega in un video pubblicato su Facebook il sindaco di Riposto Davide Vasta. «Per questo motivo – aggiunge il primo cittadino – rinnovo con forza l’appello a tutti i cittadini di evitare di recarsi sul lungomare per fare foto o video. Non è il momento della curiosità, ma della massima prudenza». Vasta cita quando accaduto a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Sul lungomare si è aperta una voragine che ha inghiottito una macchina in transito guidata da un anziano. Poteva scapparci il morto ma l’uomo è stato salvato. Durante la fasi di soccorso un’ambulanza del 118 che stava raggiungendo il lungo dell’incidente è stata travolta dalle onde. I due operatori non hanno riportato ferite e l’intervento è stato portato a termine da un secondo equipaggio.

«Proprio in questi minuti ci stanno arrivando immagini da Torre Archirafi – conclude il sindaco – dove le onde hanno raggiunto la sede stradale: a breve mi recherò sul posto con i tecnici per ulteriori verifiche. La prudenza viene prima di tutto. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e ad aggiornarvi».

Video di Weather Sicily

