Foto di Salvo Cocina

Paura a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. All’interno della voragine che si è aperta per il maltempo stamane sul lungomare, già ufficialmente chiuso al transito dalla serata di ieri, è precipitata un’auto in transito. La persona a bordo del mezzo è stata soccorsa prontamente dalla polizia locale e dai volontari della Croce Rossa. È stata quindi stabilizzata e trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti a causa delle lesioni riportate.

Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza. «Non transitate dal lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via Sparagonà in senso unico a scendere», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale, che ricorda inoltre la chiusura della passerella sul torrente Agrò. «Stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio la voragine – spiegano dal Comune -. La mareggiata è tuttora in corso e non accenna a diminuire». Le autorità monitorano l’evolversi della situazione