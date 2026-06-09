Carlentini, assalto al bancomat ma la tecnica della marmotta fallisce

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Assalto nella notte alla filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia di Carlentini, nel Siracusano. Una banda di malviventi ha fatto esplodere lo sportello Atm di via Roma utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta, che consiste nell’introdurre un ordigno all’interno del bancomat per provocarne l’apertura.

Esplosione violenta ma colpo fallito

La deflagrazione ha causato ingenti danni allo sportello automatico e all’area self della filiale. Nonostante la potenza dell’esplosione, i malviventi non sarebbero riusciti a raggiungere le cassette contenenti il denaro e sarebbero fuggiti a mani vuote. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili.

La banca: «Servizi garantiti»

Dall’istituto di credito fanno sapere che «tutti i sistemi di antieffrazione e antiscasso, inclusi i dispositivi macchiatori di banconote, hanno funzionato regolarmente». La banca ha inoltre precisato che l’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e che la continuità dei servizi resta garantita. Lo sportello Atm danneggiato rimarrà temporaneamente fuori servizio, mentre la filiale punta a riaprire regolarmente al pubblico entro il 12 giugno.

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