Pochi minuti e la notizia della morte del boss Benedetto Santapaola ha fatto il giro dei social. Articoli, interviste, servizi dei telegiornali ma anche centinaia di post e messaggi di commiato per l’87enne capo della famiglia di Cosa nostra a Catania. Santapaola è morto nel reparto di medicina penitenziaria del carcere di Opera, a Milano. Nei prossimi giorni, come impone il protocollo, sul suo corpo verrà effettuata l’autopsia e poi scatterà il trasferimento delle ceneri nel capoluogo etneo. A Catania non ci sarà spazio per nessun funerale o celebrazione. Sui social, in particolare su TikTok, tuttavia il sanguinario boss viene commemorato senza giri di parole.

Un boss sanguinario e il lutto social

In tanti scrivono che a essere andato via è stato «un grande uomo». «Ciao zio, riposa in pace. Per noi è stato un grande e a noi il giudizio degli altri non interessa. Chi giudica è un infame», si legge in un post su TikTok in cui è stata usata una foto di Santapaola insieme alla scritta «fai buon viaggio» insieme a due cuori rossazzurri. La narrazione che in questi giorni viene fatta di Santapaola è quella del boss imprenditore, in stretti legami con il mondo politico ed economico del capoluogo etneo.

Custode di segreti e protagonista di una delle stagioni più buie del nostro Paese. Santapaola tuttavia è stato un mafioso dal doppio volto e la sua ascesa ai vertici della mafia Catanese è stata lastricata di sangue e cadaveri. Dall’uccisione del giornalista Pippo Fava alla strage di Circonvallazione del 1982, quando venne eliminato il suo rivale Alfio Ferlito. Stesso anno in cui si assiste al «più sanguinoso regolamento dei conti della storia della malavita catanese». In un appartamento di via dell’Iris, nel quartiere San Giorgio, cinque persone vengono uccise e sei rimangono ferite.

Dalle foto modificate alle bandiere del Brasile: il significato

Storie datate che sembrano essere state rimosse da chi omaggia Santapaola in queste ore sui social. Qualcuno, probabilmente utilizzando l’intelligenza artificiale, ha pure trasformato il voto del boss mafioso in una sorta di re con tanto di corona in testa. «Era una persona con valori e principi – scrive un altro utente – Un abbraccio affettuoso e di vero cuore alla famiglia». «Condoglianze, sei stato un grande uomo. Come te non ce ne saranno mai», aggiunge un utente che sfoggia il simbolo della squadra di calcio del Catania come immagine del profilo su TikTok.

«Sei la storia di Catania», commenta Alfio Sinistra. «Riposa in pace – si legge in un contenuto con la foto del boss – Hai scontato tutto da uomo d’onore». Non deve passare inosservato il fatto che molti utenti protagonisti di questi commenti utilizzino l’emoticon della bandiera del Brasile. Una scelta non casuale poiché le bandiere vengono utilizzate, in particolare sui social network come TikTok, per indicare l’appartenenza o la vicinanza a specifiche compagini criminali. Il vessillo brasiliano è stato identificato come simbolo della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano.

Dopo la morte del boss Santapaola, l’associazione Antimafia e Legalità ha commentato il silenzio del mondo politico e istituzionale. Il presidente Enzo Guarnera ha evidenziato come, dopo le prime ricostruzioni giornalistiche e gli interventi dei magistrati sulla sua pericolosità criminale, non siano arrivate prese di posizione da partiti, sindacati o amministrazioni. Secondo Guarnera, il sistema mafioso costruito da Santapaola era ampio e radicato anche in settori della borghesia, delle istituzioni e della politica. E a quanto pare della popolazione.