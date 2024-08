Rimozione della cenere dell’Etna a Catania, i divieti di sosta per lo spazzamento straordinario

Ha preso il via, a Catania, il piano straordinario per la rimozione della cenere dell’Etna. Da oggi sono attivi i quattro punti mobili per il conferimento dei sacchetti. I cittadini, dalle 9 alle 16, possono recarsi in piazzale Asia, stazione Acquicella, via Imperia e corso Indipendenza, di fronte all’istituto Gemmellaro. Altre opzione – orario dalle 9 alle 13 – è il centro comunale di raccolta di via Galatioto, nel quartiere Picanello. Stasera, inoltre, dalle 20.30 alle 22, i cittadini potranno esporre i sacchetti di cenere fuori dalle proprie abitazioni per il ritiro porta a porta. La prossima raccolta in calendario è prevista per il 28 agosto con il conferimento dei sacchetti martedì 27 agosto, sempre dalle 20.30 alle 22.

La Gema spa, società che si occupa del servizio dei rifiuti nel lotto centro, ha comunicato la lista delle strade in cui verrà effettuato lo spazzamento straordinario. Nelle varie arterie verranno istituti dei divieti di sosta temporanei. Dalle 18 del 20 agosto, alle 4 del giorno successivo, verranno pulite via via Calì, via Porte di Ferro e via Vecchio Bastione Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 21 agosto in via Orto Limoni, via Eleonora D’Angiò e via Filocomo Divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 4 del 22 agosto in via Ingegnere da via Etnea a via Calatabiano e via Calatabiano. Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 22 agosto in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte. Divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla. Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 23 agosto in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava. Divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 24 agosto in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni.