Sequestrano un uomo dopo averlo rapinato: quattro indagati a Belpasso

Rapina, sequestro di persona e lesioni. Sono questi i reati contestati a quattro uomini di Belpasso, in provincia di Catania, per un’episodio avvenuto a gennaio. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dei carabinieri, i quattro avrebbero sottratto diverse centinaia di euro a un 40enne e poi con violenza lo avrebbero costretto a salire su un furgone e portato in una zona di campagna.

Le indagini da parte dei militari sono partite dalle dichiarazioni della vittima e di altre persone che avrebbero assistito alla scena. Gli inquirenti si sono poi avvalsi anche dell’analisi delle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza.

Così si è arrivati a identificare i quattro uomini indagati nei confronti dei quali sono state emesse misure cautelari da parte del giudice per le indagini preliminari: il 25enne Alessio Stimoli, il 54enne Giuseppe Musumeci e il 25enne Santo Pulvirenti sono finiti in carcere, mentre il 27enne Gabriele Salvatore Stimoli è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.