Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Codacons: «la magistratura avvii subito le indagini»

«Un’altra tragedia scuote la Sicilia e l’Italia intera – scrive il Codacons -un operaio ha perso la vita in un cantiere lungo la strada Adrano-Bronte, in provincia di Catania, colpito alla testa da un materiale ferroso. Una dinamica che, ancora una volta, mette in luce le gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il Codacons esprime così il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e lancia un appello urgente: «Non possiamo più tollerare che il lavoro si trasformi in una roulette russa. È necessario un piano nazionale straordinario per la sicurezza nei cantieri, con controlli più stringenti, sanzioni severe per chi non rispetta le normative e una formazione continua degli operai».

L’associazione chiede, infine, alla magistratura di avviare immediatamente un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state effettivamente rispettate.