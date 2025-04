Incendio in una villetta a Palermo, sarebbe intrappolata una persona

I vigili del fuoco sono impegnati in un incendio di una villetta nella zona di viale Regione Siciliana non distante dal centro commerciale Leroy Merlin. Nel rogo una persona sarebbe rimasta intrappolata. Ancora non si conoscono le sue condizioni. Oltre ai vigili del fuoco sono impegnati i sanitari del 118. Sono presenti anche le forze dell’ordine.