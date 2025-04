Catania, il sindaco Trantino annuncia l’avvio dei lavori delle torri di Librino

librino

È stato dato oggi l’annuncio dell’avvio del lavori della Torre di San Teodoro, a Librino, dal sindaco Enrico Trantino. Si tratta di un’opera che a Catania è rimasta incompiuta da oltre 25 anni. Il cantiere è finanziato con risorse per 6,2 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e prevede il recupero funzionale dell’edificio di edilizia economica e popolare, oggi in stato di forte degrado.

L’edificio, di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari di Catania, sarebbe composto da 72 alloggi distribuiti su dodici piani residenziali, sovrastanti quattro livelli basamentali destinati a parcheggi, negozi, depositi e uffici, come previsto dal Piano di zona del quartiere Librino. Con le risorse attualmente disponibili si dovrebbe intervenire sui sei piani superiori (dal 13esimo all’ottavo), per 36 alloggi. I lavori dovrebbero comprendere il ripristino delle strutture interne ed esterne, il rifacimento degli impianti elettrici, idrici e fognari, l’installazione di sistemi di climatizzazione e produzione di acqua calda, l’adeguamento antincendio e l’installazione di impianti fotovoltaici.

Secondo il sindaco di Catania, inoltre, dovrebbero essere installati i due ascensori e completate le opere di accessibilità, in conformità alle normative vigenti. Per i restanti sei piani inferiori, con altri 36 alloggi è già stato stanziato un ulteriore finanziamento di 5.600.000 euro da parte del dipartimento regionale delle Infrastrutture, che dovrebbe consentire in tempi brevi l’affidamento dei lavori tramite appalto integrato a cura dell’Iacp.

L’obiettivo sarebbe avviare anche questa seconda tranche entro la fine del 2025. «Finalmente, grazie a una sinergia istituzionale concreta, restituiamo dignità a un edificio che per troppi anni ha rappresentato l’abbandono – afferma Trantino -. Questo cantiere non è solo edilizia, ma un messaggio di fiducia per Librino e una risposta concreta all’emergenza abitativa». Secondo le previsioni tecniche, i lavori dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2026, permettendo l’assegnazione degli alloggi già nel primo semestre del 2027.