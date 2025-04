Palermo: morta una donna nell’incendio della villetta di viale Regione Siciliana

Avevamo già dato la notizia dell’incendio, che purtroppo ha avuto l’epilogo più tragico. Una donna, infatti, è morta nell’incendio divampato nella sua abitazione, a Palermo, in viale Regione siciliana. È accaduto nel pomeriggio. Intorno alle 17.10 sono giunte sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo è stato domato. Altre due persone, presenti in casa al momento dell’incendio non risultano ferite. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I rilievi sono effettuati dalla Polizia Scientifica.