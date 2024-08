Cenere dell’Etna, prosegue la rimozione nelle strade di Catania: «Ostacolata da troppe auto parcheggiate»

Prosegue il piano di spazzamento meccanizzato per la cenere vulcanica nella città di Catania. L’intervento di Gema Spa (la società che si occupa del servizio dei rifiuti nel lotto centro) stanotte e stamattina è stato effettuato nelle vie Finocchiaro Aprile, Basile, Battiato e Morosoli. Dalla ditta fanno sapere che, ancora una volta, «a causa della presenza di auto parcheggiate, in alcuni tratti, non è stato possibile effettuare lo spazzamento meccanizzato a regola d’arte». Per questo motivo, da Gema Spa continuano a raccomandare «il rispetto dei divieti di sosta per consentire ai mezzi e agli operatori di effettuare correttamente la pulizia».

I divieti di sosta per i prossimi giorni:

Giovedì 29 agosto: dalle 18 di giovedì alle 4 del 30 agosto nelle vie Capuana e Giuseppe Verdi;

Venerdì 30 agosto: da mezzanotte alle 10 nelle vie D’Amico, Trigona e Campo Franco; dalle 18 di venerdì alle 4 del 31 agosto nelle vie Scannapieco e Cibele;

Sabato 31 agosto: da mezzanotte alle 10 nelle vie Antonio Merlini, Pietro Carrera e Marletta.

Oltre al servizio della raccolta differenziata porta a porta secondo il calendario stabilito, Gema Spa continua a garantire la rimozione dei cumuli di rifiuti non differenziati. Stanotte e stamattina l’intervento è stato effettuato nelle vie Barcellona, Fra Liberato, Missori, in più punti in viale della Regione e in via del Principe. Proprio in via del Principe è stato ripristinato – per la terza volta – il cartello segnaletico di divieto abbandono rifiuti. «Nonostante atteggiamenti ritorsivi contro le regole e la legge – dico da Gema Spa – la società continuerà a compiere il proprio dovere certi della collaborazione delle forze dell’ordine, a vantaggio della tutela della salute delle persone e dell’ambiente».