Cenere dell’Etna, i divieti di sosta a Catania per la rimozione dalle strade

Prosegue il servizio di spazzamento ordinario delle strade della città di Catania per rimuovere la cenere vulcanica dell’Etna. E, come fanno sapere da Gema Spa (la società che si occupa del servizio dei rifiuti nel lotto centro) stanotte è iniziato anche il nuovo piano di spazzamento meccanizzato: l’intervento è stato effettuato in via Vincenzo Giuffrida e solo parzialmente in via Canfora (da via Giuffrida a via Renato Imbriani) per la presenza di auto in sosta.

Dalla società Gema Spa continuano a raccomandare il rispetto dei divieti di sosta per consentire ai mezzi e agli operatori di effettuare correttamente la pulizia. Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti:

– Dalle 18 di lunedì 26 alle 4 del 27 agosto nelle vie Empedocle e Caronda (da piazza

Pierpaolo Paolini a via Bertuccio);

– Martedì 27 agosto da mezzanotte alle 10 in via Caronda (da via Bertuccio a viale XX Settembre);

– Dalle 18 di martedì 27 alle 4 del 28 agosto nelle vie De Curtis, Di Prima e Luigi Sturzo;

– Mercoledì 28 agosto da mezzanotte alle 10 nelle vie Puccini (da corso Sicilia a via Coppola), Luigi Rizzo,

piazza Turi Ferro, via Gambino e via Betlem;

– Dalle 18 di mercoledì alle 4 del 29 agosto in via Finocchiaro Aprile;

– Giovedì 29 agosto da mezzanotte alle 10 nelle vie Basile, Battiato e Morosoli;

– Dalle 18 di giovedì alle 4 del 30 agosto nelle vie Capuana e Giuseppe Verdi;

– Venerdì 30 agosto da mezzanotte alle 10 nelle vie D’Amico, Trigona e Campo Franco;

– Dalle 18 di venerdì alle 4 del 31 agosto nelle vie Scannapieco e Cibele;

– Sabato 31 agosto da mezzanotte alle 10 nelle vie Antonio Merlini, Pietro Carrera e Marletta.