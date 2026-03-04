Riesi, prende a morsi un vigile urbano: arrestato 35enne

Prima le minacce su strada, poi l’aggressione e i morsi al vigile urbano, nella sede della polizia municipale di Riesi, nel Nisseno. Si è conclusa con l’arresto la sfuriata di un 35enne, fermato in flagranza dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo era stato fermato mentre era a bordo della sua auto, durante un controllo in centro. Reagendo con un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’agente di polizia municipale, comprese alcune frasi minacciose. Invitato a chiarire i fatti nel vicino comando, una volta in sede il 35enne ha aggredito l’ispettore, con diversi colpi al volto e mordendogli il dito di una mano. Forse, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, per dissapori precedenti nei confronti degli agenti della polizia locale. Una volta sul posto, dopo avere immobilizzato e perquisito l’uomo, i carabinieri hanno trovato anche un coltello a serramanico. Per il 35enne è scattato l’arresto, mentre l’ispettore aggredito è stato giudicato guaribile in 30 giorni.