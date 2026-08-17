Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un ultraleggero partito da Capo d’Orlando (in provincia di Messina) con due persone a bordo è scomparso sul Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, in Calabria.

Scomparso un ultraleggero partito da Capo d’Orlando

Le ricerche dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono iniziate alle 21.05 di ieri sera e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese. L’ultraleggero scomparso era partito da Capo d’Orlando (nel Messinese) ed era diretto a Sibari (nel Cosentino). A segnalare la scomparsa sono stati i familiari dei due a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell’aeronautica militare.

Le ricerche

I vigili del fuoco hanno effettuato anche riscontri con strumentazione idonea per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche. L’ultimo contatto, secondo quanto appreso dall’Ansa, è stato agganciato da una cella telefonica di località Sannati a Fuscaldo. Al momento, le ricerche dell’ultraleggero scomparso non hanno dato esito e proseguiranno per tutta la giornata.