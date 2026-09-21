Foto di rifugiosapienza.com

È stato evacuato il Rifugio Sapienza sull’Etna. Tre persone che alloggiavano nella struttura storica si sono sentite male nella notte. E sono state ricoverate al Policlinico di Catania per accertamenti per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Evacuato il Rifugio Sapienza sull’Etna

Stando alle prime informazioni disponibili, le tre persone non sarebbero in gravi condizioni. Intanto, per precauzione i circa trenta ospiti della struttura sono stati fatti evacuare. L’albergo si trova accanto all’impianto di risalita della funivia dell’Etna a quota 1910 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertarne le cause.