Incidente stradale sulla A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, dove un autobus e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 116, nel tratto compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta.

Più di dieci persone ferite

Secondo le prime informazioni, sarebbero più di dieci le persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della polizia stradale, impegnati nell’assistenza alle persone coinvolte e nella gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. L’incidente ha provocato il blocco del traffico nel tratto interessato.