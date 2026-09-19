A19 Palermo-Catania, scontro tra un bus e autocarro

19/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale sulla A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, dove un autobus e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 116, nel tratto compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta.

Più di dieci persone ferite

Secondo le prime informazioni, sarebbero più di dieci le persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della polizia stradale, impegnati nell’assistenza alle persone coinvolte e nella gestione della viabilità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. L’incidente ha provocato il blocco del traffico nel tratto interessato.

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