Foto di frame video.

Continuano le ricerche della donna dispersa da ieri a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne Marianna Bello è stata trascinata via dall’acqua dopo essere scesa dall’auto durante un acquazzone.

Le ricerche della donna dispersa a Favara

Le ricerche di Marianna Bello, che è mamma di tre figli, sono andate avanti per tutta la giornata di ieri. E sono proseguite anche durante la notte. I vigili del fuoco e i sommozzatori adesso hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone, che dal collettore di piazza Indipendenza arriva al fiume Naro. Verifiche e ispezioni dello stesso genere – con esito negativo – erano già state fatte ieri, subito dopo l’alluvione che ha travolto la 38enne. Ma collettore e canalone ieri erano ricolmi d’acqua piovana e oggi si procederà al dragaggio. Nel corso della notte appena trascorsa, anche un elicottero dell’aeronautica, partito da Trapani, ha setacciato la zona grazie a un visore notturno. In particolare, sono state ispezionate la zona del mare e della spiaggia di Cannatello. L’elicottero ha ripercorso, abbassandosi anche fino a 250 metri di quota, l’intera area del canalone.

La scena

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, la donna sarebbe scesa dall’auto durante l’acquazzone, forse impaurita. A quanto pare, l’intenzione della 38enne sarebbe stata quella di cercare riparo da un fruttivendolo della zona. Appena scesa dalla macchina, però Marianna Bello è stata trascinata via ed è scomparsa in poco tempo. Un commerciante che ha assistito alla scena ha raccontato che la donna sarebbe stata risucchiata nel canalone. Nonostante il tentativo di raggiungerla, l’uomo non è riuscito nell’intento. Per le 19 di oggi pomeriggio è stata organizzata da don Nino Gulli una veglia di preghiera nella chiesa del Rosario di piazza Cavour a Favara.