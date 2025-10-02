Foto di frame video.

Maltempo a Favara, continuano le ricerche della donna dispersa

02/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Continuano le ricerche della donna dispersa da ieri a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne Marianna Bello è stata trascinata via dall’acqua dopo essere scesa dall’auto durante un acquazzone.

Le ricerche della donna dispersa a Favara

Le ricerche di Marianna Bello, che è mamma di tre figli, sono andate avanti per tutta la giornata di ieri. E sono proseguite anche durante la notte. I vigili del fuoco e i sommozzatori adesso hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone, che dal collettore di piazza Indipendenza arriva al fiume Naro. Verifiche e ispezioni dello stesso genere – con esito negativo – erano già state fatte ieri, subito dopo l’alluvione che ha travolto la 38enne. Ma collettore e canalone ieri erano ricolmi d’acqua piovana e oggi si procederà al dragaggio. Nel corso della notte appena trascorsa, anche un elicottero dell’aeronautica, partito da Trapani, ha setacciato la zona grazie a un visore notturno. In particolare, sono state ispezionate la zona del mare e della spiaggia di Cannatello. L’elicottero ha ripercorso, abbassandosi anche fino a 250 metri di quota, l’intera area del canalone. 

La scena

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, la donna sarebbe scesa dall’auto durante l’acquazzone, forse impaurita. A quanto pare, l’intenzione della 38enne sarebbe stata quella di cercare riparo da un fruttivendolo della zona. Appena scesa dalla macchina, però Marianna Bello è stata trascinata via ed è scomparsa in poco tempo. Un commerciante che ha assistito alla scena ha raccontato che la donna sarebbe stata risucchiata nel canalone. Nonostante il tentativo di raggiungerla, l’uomo non è riuscito nell’intento. Per le 19 di oggi pomeriggio è stata organizzata da don Nino Gulli una veglia di preghiera nella chiesa del Rosario di piazza Cavour a Favara.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania: 230 chili di cibo sequestrato, chiuso un ristorante
Leggi la notizia

Continuano le ricerche della donna dispersa da ieri a Favara, in provincia di Agrigento. La 38enne Marianna Bello è stata trascinata via dall’acqua dopo essere scesa dall’auto durante un acquazzone. Le ricerche della donna dispersa a Favara Le ricerche di Marianna Bello, che è mamma di tre figli, sono andate avanti per tutta la giornata […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]