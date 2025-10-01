Foto di frame video.

Maltempo in Sicilia, strade invase dall’acqua a Favara e Agrigento. Una donna dispersa

01/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Strade trasformate in fiumi, viabilità in tilt, allagamenti e una persona che, almeno per il momento, risulterebbero non reperibile. Il maltempo imperversa in Sicilia e la parte occidentale dell’Isola è quella più colpita. Per oggi la Protezione civile regionale aveva diramato un allerta gialla.

Una donna dispersa a Favara

Secondo quanto riportato dal giornale online Grandangolo Agrigento una ragazza sarebbe stata trascinata via dall’acqua a Favara. La donna si trovava all’interno di una macchina lungo una strada invasa dall’acqua. Subito dopo avere aperto la portiera del mezzo sarebbe stata trascinata via. Sul posto sono al lavoro le forze dell’ordine e i vigili del fuoco anche con l’ausilio di alcuni gommoni.

Maltempo anche ad Agrigento e Sciacca

Anche ad Agrigento bisogna fare i conti con il maltempo. Nella città dei Templi sono diverse le strade allagate e la viabilità è in tilt. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte di cittadini rimasti bloccati all’interno delle proprie automobili. Disagi anche a Sciacca per un nubifragio di pioggia e grandine, durato circa quindici minuti. Il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un’ordinanza urgente per la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. Il primo cittadino ha precisato che si tratta di condizioni meteo non previste in base al bollettino diffuso nella serata di martedì da parte della Protezione civile. Per oggi era stato previsto maltempo in Sicilia ma con un allerta gialla.

Dalla stessa categoria

