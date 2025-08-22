Ribera: tenta di sedare una lite tra vicini di casa, ma gli sparano

A Ribera (in provincia di Agrigento) un 26enne è stato ferito alla spalla con un colpo di arma da fuoco mentre cercava di sedare una lite tra vicini. A intervenire nel centro abitato sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato attinto alla spalla mentre cercava di riportare la calma durante una animata discussione scaturita per motivi di vicinato. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il 26enne è stato poi ricoverato all’ospedale di Ribera in prognosi riservata. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Le attività d’indagine hanno consentito di individuare un 45enne di Ribera che è stato sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini, inclusa l’arma utilizzata per il ferimento. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato portato nella casa circondariale di Sciacca, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla procura di Sciacca, proseguono per definire la dinamica e i motivi di quanto accaduto.