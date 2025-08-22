Ribera: tenta di sedare una lite tra vicini di casa, ma gli sparano

22/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

A Ribera (in provincia di Agrigento) un 26enne è stato ferito alla spalla con un colpo di arma da fuoco mentre cercava di sedare una lite tra vicini. A intervenire nel centro abitato sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato attinto alla spalla mentre cercava di riportare la calma durante una animata discussione scaturita per motivi di vicinato. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il 26enne è stato poi ricoverato all’ospedale di Ribera in prognosi riservata. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Le attività d’indagine hanno consentito di individuare un 45enne di Ribera che è stato sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini, inclusa l’arma utilizzata per il ferimento. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato portato nella casa circondariale di Sciacca, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla procura di Sciacca, proseguono per definire la dinamica e i motivi di quanto accaduto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]