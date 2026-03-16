Società italo-belga

Con un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente in Sicilia, Giusi Savarino, sono state individuate le aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, da assegnare per finalità turistico-ricreative e sportive nella stagione balneare 2026. Con un successivo avviso pubblico del dipartimento dell’Ambiente sarà indetta la procedura per l’assegnazione tramite autorizzazioni di durata breve. Il decreto e la planimetria sono disponibili sul portale istituzionale della Regione siciliana.

Nel provvedimento si legge che l’amministrazione «si riserva di revocare il presente decreto e le eventuali successive aggiudicazioni. Tutto ciò nel caso in cui, a seguito del ricorso al Tar con sospensiva, presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga Sa., sopraggiunga il provvedimento di sospensione cautelare del decreto di decadenza o la sfavorevole pronunzia nei confronti dell’amministrazione regionale concedente». E in questa ipotesi «gli istanti o gli eventuali aggiudicatari non potranno avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell’amministrazione regionale».