Mondello, la società Italo belga presenta ricorso contro la revoca della concessione

11/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Continua il braccio di ferro per la gestione della spiaggia di Mondello, a Palermo: dopo la revoca della concessione da parte della Regione siciliana, la società Italo belga annuncia oggi il ricorso al Tar. Con cui chiede la sospensione del provvedimento, per i «rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano – spiegano i legali della società -. A partire dalle ricadute sui lavoratori e sull’organizzazione aziendale». Il tutto mentre Regione, cittadini e anche studiosi stanno tentando di immaginare un nuovo modello di gestione del noto litorale.

Le origini della vicenda

Dopo anni di gestione di gran parte della spiaggia del borgo marinaro palermitano, i rapporti con la società si fanno tesi dopo una segnalazione del deputato Ismaele La Vardera. Poi approfondita dalla commissione regionale antimafia, che ha chiesto di porre fine alla concessione per la società per serie di irregolarità. A partire dal subappalto di diversi servizi, senza alcun avviso alla Regione, affidati alla società G.M. Edil. «Riconducibile a un suo dipendente legato da vincoli familiari con un soggetto condannato per mafia», scriveva la commissione Antimafia nella sua relazione. Oltre alla presenza, nella stessa Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., di 7 lavoratori legati da vincoli di stretta parentela con Salvatore Genova, condannato a 18 anni per associazione mafiosa.

La risposta dei legali della Italo belga

«Gli uffici dell’assessorato hanno agito senza alcun timore e con la schiena dritta», aveva commentato il procedimento di revoca l’assessora al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino. Ma le motivazione dell’amministrazione regionale sarebbero, secondo i legali della società Italo belga, «non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate, e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti». Passaggio che gli avvocati sottolineano, ricordando come la storia si sia finora consumata tra politica e mezzi di informazione, non permettendo alla società di difendersi sulla base di atti e documenti. Almeno prima di adesso, con il ricorso annunciato dalla Italo belga, che punta a scrivere una nuova puntata per Mondello.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze