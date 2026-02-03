Foto di Agente Lisa

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, nei confronti di nove persone, otto delle quali condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari. Tutti gli indagati, con precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e a vario titolo, di numerosi episodi di estorsione e rapina aggravate, danneggiamento e violenza privata ai danni di diverse attività commerciali di Palermo.

Gruppo attivo tra viale Michelangelo ed il quartiere Borgo Nuovo

I fatti contestati risalgono a un arco temporale compreso tra aprile 2022 e ottobre 2023. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe preso di mira in particolare l’area cittadina compresa tra il viale Michelangelo e Borgo Nuovo, imponendo un vero e proprio regime di terrore ai titolari e ai dipendenti di vari esercizi commerciali.

Le indagini hanno delineato un quadro fortemente indiziario a carico degli arrestati, accusati di aver vessato sistematicamente le attività, imponendo la loro costante presenza, soprattutto nelle ore notturne, e generando un clima di paura. I commercianti, secondo gli inquirenti, sarebbero stati costretti a cedere alle pretese del gruppo, che pretendeva la corresponsione di beni di consumo di ogni genere, oltre a subire ripetuti e gravi danneggiamenti ai locali.

Intimidazioni per controllare le attività della zona

In alcuni casi, la pressione e le continue aggressioni avrebbero avuto conseguenze pesanti anche sul piano lavorativo, con dipendenti costretti a rassegnare le dimissioni per il timore di ulteriori ritorsioni. Lesioni, intimidazioni e atti vandalici sarebbero stati parte di una strategia finalizzata a esercitare un controllo di fatto sulle attività della zona.

L’attività investigativa è partita grazie alle denunce presentate da uno dei titolari degli esercizi presi di mira, che ha riferito di diversi episodi di violenza e danneggiamento. Alcuni di questi fatti sono stati documentati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei locali, rivelatesi decisive per la ricostruzione delle responsabilità.