Catania: arrestato dopo rapine a ufficio postale e farmacia. Agiva con mascherina e coltello

Sei rapine in poche settimane, tutte commesse nel 2023. Il protagonista è Alessandro Conti, classe 1993. L’uomo avrebbe assalto un ufficio postale, il 6 febbraio 2023, e una farmacia sei giorni dopo. Nel primo caso, dopo essere entrato con mascherina, berretto e un coltello in mano, è riuscito a portare via 674 euro. Inutile il tentativo di bloccarlo da parte di un cittadino all’interno dell’ufficio postale. Modus operandi identico nel secondo assalto con un bottino di 400 euro. Attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza si vede l’uomo, identificato dalle forze dell’ordine in Conti, entrare in farmacia e dirigersi immediatamente dietro il banco. Anche in questo caso con un coltello in mano. Queste due rapine si aggiungo ad altri quattro episodi già contesti a Conti. Motivo per il quale si trovava già dietro le sbarre dal 17 febbraio, ossia il giorno dopo la prima rapina in farmacia.