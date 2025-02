Ragusa, incendio in un ristorante durante una festa: 14 persone in ospedale

Ieri notte un incendio ha danneggiato gravemente un locale di Ragusa. Ieri poco prima di mezzanotte un incendio si è sviluppato durante una festa nel ristorante Bon, che si trova nella zona industriale di Ragusa. Probabilmente l’incendio è stato innescato da alcune candele scintillanti, che hanno bruciato un lampadario in stoffa; poi le fiamme si sono propagate a tutta la struttura, in legno e travi in metallo. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto l’incendio e bonificato l’area. Le operazioni si sono concluse intorno alle 3:40 di questa mattina. Il locale ha subìto gravi danni e al momento è inutilizzabile. Nel corso della notte 14 persone sono state accompagnate in ospedale con le ambulanze del 118: una accusa dei problemi alla vista, le altre hanno riportato lievi ustioni e una lieve intossicazione da fumo. Sul posto anche la polizia.