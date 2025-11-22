Foto di Sol Baudille

Ragusa, era in prova ai servizi sociali ma aggredisce la guardia medica: andrà in carcere

22/11/2025

Stava già scontando una pena evitando il carcere, affidato in prova ai servizi sociali. Prova che, però, non è andata bene. Considerata anche l’aggressione al personale della guardia medica di Ragusa. Scatta così l’ordine di carcerazione per un 34enne ragusano, già in regime alternativo alla detenzione per fatti risalenti al 2022. E legati ad atti persecutori, minacce aggravate e detenzione abusiva di armi. Che gli erano costati la condanna a un anno e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Ragusa. Ma l’uomo ha continuato a commettere reati. Fino all’aggressione alla guardia medica di Ragusa, per cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso, però, il magistrato di sorveglianza ha disposto per lui il carcere.

