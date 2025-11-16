Cade con la moto e muore a 16 anni: l’incidente nell’Agrigentino

16/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 16 anni è morto a causa di un incidente che si è verificato ieri sera a Montevago, in provincia di Agrigento. Secondo quanto ricostruito finora si tratterebbe di un incidente autonomo: il ragazzo, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooter a bordo del quale viaggiava.

Il ragazzo morto nell’incidente a Montevago

Un ragazzo 16 anni di Santa Margherita di Belice, sempre nell’Agrigentino, è la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30, a Montevago. Il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Il giovane (C. P. sono le sue iniziali), figlio di un insegnante, è la terza vittima delle strade nell’Agrigentino in pochi giorni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 23.30, in via Quindici gennaio, nei pressi di via Guglielmo Marconi a Montevago, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto. Indossava il casco di protezione, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Sul posto dell’incidente in provincia di Agrigento, dove il ragazzo è morto, sono intervenuti i carabinieri di Menfi e di Santa Margherita di Belice. Una volta sul posto, però, non hanno trovato né il mezzo né il giovane. Stando a quanto emerso, il ragazzo era già stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale.  

