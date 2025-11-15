Profilo Facebook Giuseppe Coirazza

Un uomo di 39 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore, in provincia di Agrigento. La vittima è Giuseppe Coirazza, commerciante ambulante originario di Siculiana e padre di due figli. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper e una Fiat Punto. Il 39enne è stato trasferito all’ospedale di Ribera ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’altro ferito, invece, si trova ricoverato all’ospedale di Sciacca. Quest’ultimo non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L’incidente lungo la provinciale 61: ennesima vittima in provincia di Agrigento

Pochi giorni fa, sempre nei pressi di Ribera, era morto in un incidente stradale il 48enne Stefano Bruccoleri. L’uomo viaggiava a bordo della sua moto lungo la strada statale 115. L’incidente è avvenuto nel pressi del bivio Seccagrande di Ribera.