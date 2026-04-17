Turista 14enne disperso a Noto: si è tuffato ed è stato travolto da un’onda

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzino disperso a Eloro. Si tratta turista danese 14enne che è disperso da questa mattina nella spiaggia di Eloro a Noto, in provincia di Siracusa. Il ragazzino è in Sicilia in vacanza insieme a un’amica e alla famiglia di lei. Adesso sono in corso le ricerche in cui sono impegnate circa venti unità dei vigili del fuoco e non solo

Il turista 14enne disperso a Eloro

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto, nella mattinata di oggi, il ragazzino disperso a Eloro si è tuffato in acqua con l’amica. I due sarebbero stati travolti da un’onda. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo e ha poi subito lanciato l’allarme. Sul posto sono scattate immediatamente le ricerche coordinate dalla capitaneria di porto, che ha inviato una motovedetta nell’area interessata.

Le ricerche

A supporto delle operazioni in mare anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e i colleghi la squadra di Noto. A sorvolare l’area interessata pure un elicottero e il mezzo aereo Drago dei vigili del fuoco dell’elinucleo di Catania. Impegnati nelle ricerche del 14enne disperso a Eloro anche il nucleo sommozzatori e una moto d’acqua. A terra stanno lavorando anche gli agenti della polizia di Stato. In arrivo pure la moto barca dei vigili del fuoco del distaccamento portuale di Augusta.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze