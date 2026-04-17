Un ragazzino disperso a Eloro. Si tratta turista danese 14enne che è disperso da questa mattina nella spiaggia di Eloro a Noto, in provincia di Siracusa. Il ragazzino è in Sicilia in vacanza insieme a un’amica e alla famiglia di lei. Adesso sono in corso le ricerche in cui sono impegnate circa venti unità dei vigili del fuoco e non solo

Il turista 14enne disperso a Eloro

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto, nella mattinata di oggi, il ragazzino disperso a Eloro si è tuffato in acqua con l’amica. I due sarebbero stati travolti da un’onda. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo e ha poi subito lanciato l’allarme. Sul posto sono scattate immediatamente le ricerche coordinate dalla capitaneria di porto, che ha inviato una motovedetta nell’area interessata.

Le ricerche

A supporto delle operazioni in mare anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e i colleghi la squadra di Noto. A sorvolare l’area interessata pure un elicottero e il mezzo aereo Drago dei vigili del fuoco dell’elinucleo di Catania. Impegnati nelle ricerche del 14enne disperso a Eloro anche il nucleo sommozzatori e una moto d’acqua. A terra stanno lavorando anche gli agenti della polizia di Stato. In arrivo pure la moto barca dei vigili del fuoco del distaccamento portuale di Augusta.