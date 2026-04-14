Foto di vigili del fuoco di Siracusa

Palazzolo, ritrovato l’uomo disperso tra le campagne: era uscito per un’escursione

14/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato ritrovato Amedeo Pappalardo, l’uomo disperso nel territorio di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Dopo ore di ricerche, decisivo è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme lanciato dai familiari

Si è conclusa con esito positivo l’operazione di ricerca di una persona dispersa, avviata stamattina nel territorio di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. L’allarme era stato lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Che si era allontanato per una breve escursione. Immediata l’attivazione del dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco. Con squadre specializzate nella ricerca in ambienti impervi, supportate da unità cinofile e mezzi fuoristrada. Le operazioni si sono concentrate in un’area particolarmente complessa, caratterizzata da fitta vegetazione e dislivelli significativi.

Ritrovato l’uomo disperso a Palazzolo

Dopo diverse ore di perlustrazione, l’uomo disperso è stato ritrovato a Palazzolo in condizioni di affaticamento ma cosciente. Il recupero è avvenuto in sicurezza grazie al coordinamento tra le squadre operative e il personale sanitario, che ha prestato le prime cure sul posto. L’uomo è stato successivamente affidato agli operatori sanitari per ulteriori accertamenti. Determinante la tempestività dell’intervento e l’elevata professionalità dei vigili del fuoco, che hanno consentito di concludere positivamente un’operazione complessa.

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