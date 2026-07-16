Arrestato l’uomo ritenuto l’autore di quattro rapine in due giorni nel Catanese. I carabinieri di Gravina di Catania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 47enne catanese, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata continuata, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Quattro rapine e un solo modus operandi

L’operazione rappresenta l’esito di una tempestiva e articolata attività investigativa condotta dai militari del nucleo operativo. In pochi giorni, i carabinieri hanno ricostruito una sequenza di quattro rapine consumate tra il 15 e il 17 maggio tra San Gregorio di Catania, Aci Catena e Aci Sant’Antonio, nel Catanese. Tutte e quattro accomunate da un medesimo modus operandi. L’utilizzo di un’arma da taglio, il travisamento del volto mediante casco e una fuga a bordo dello stesso scooter, risultato provento di furto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe colpito inizialmente un supermercato a San Gregorio di Catania, impossessandosi dell’incasso. Per poi mettere a segno, il giorno successivo, una rapina ai danni di un distributore di carburante della stessa area. La mattina del 17 maggio, nel giro di 40 minuti, avrebbe tentato un colpo in un supermercato di Aci Catena, fallito grazie alla reazione di alcuni clienti. Per poi ripetere l’azione poco dopo in un altro esercizio commerciale di Aci

Sant’Antonio.

Le indagini

Determinante si è rivelata l’attività investigativa sviluppata dai carabinieri. Attraverso l’analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza, l’escussione delle vittime e i riscontri sul territorio, sono riusciti a delineare un quadro indiziario grave e concordante. Sulla base degli indizi raccolti, il 47enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, una misura precautelare che permette di bloccare il sospettato prima che possa sottrarsi alla giustizia. In particolare, gli investigatori lo hanno intercettato mentre era alla guida del motociclo ritenuto quello utilizzato per le quattro rapine nel Catanese, la cui carrozzeria sarebbe stata anche alterata per ostacolare le ricerche.

Il 47enne in carcere

Fermato e messo in sicurezza, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione che ha permesso di scovare un coltello a serramanico e capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante le rapine. L’indagato è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.