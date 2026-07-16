Catania: vasto incendio nella zona del Faro Biscari

16/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nelle prime ore di questa mattina un incendio è divampato nella zona del Faro Biscari a Catania. Una densa colonna di fumo si è levata dalla zona sud della città, precisamente in via delle Ondine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’intervento per l’incendio al Faro Biscari

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania ha disposto l’invio della prima partenza e di una seconda squadra della sede centrale. Supportate da due autobotti. L’incendio divampato nella zona del Faro Biscari ha interessato alcune baracche e diversi automezzi presenti nell’area. Le squadre dei vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme. Provvedendo inoltre a rimuovere e mettere in sicurezza alcune bombole di Gpl presenti all’interno della zona interessata, per evitare il rischio di ulteriori conseguenze. Al momento non si registrano persone coinvolte.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche personale della polizia di Stato, della polizia locale e della polizia ambientale. Ciascuno per le rispettive competenze, per la gestione della viabilità, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell’rogo divampato questa mattina al Faro Biscari.

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