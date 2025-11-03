Catania, rapine a imprenditori. Scattano cinque arresti

Foto di carabinieri

Una banda specializzata nelle rapine agli imprenditori. Sono cinque le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Catania con il supporto di vari nuclei dell’Arma. Gli indagati sono tutti residenti nel capoluogo etneo.

Rapine agli imprenditori: le accuse

I cinque arrestati sono accusati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi. Gli investigatori dell’Arma hanno fatto luce su un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria aliquota carabinieri e dal nucleo Investigativo coordinata dalla procura distrettuale di Catania, che ha richiesto e ottenuto dal gip le misure cautelari.