Scoglitti, uomo accoltellato vicino a un lido: arrestato un 36enne

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Un accoltellamento a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, in provincia di Ragusa. I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate e del porto di armi o oggetti atti a offendere.

L’arresto per l’accoltellamento a Scoglitti

I militari sono intervenuti immediatamente dopo una segnalazione di un accoltellamento a Scoglitti arrivata tramite il numero unico di emergenza (112). Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato un 36enne di origini tunisine e residente a Vittoria che, pochi attimi prima, aveva sferrato alcuni fendenti all’addome di un 35enne suo connazionale. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, tutto sarebbe nato con un diverbio per futili motivi scoppiato nei pressi di un lido della frazione marinara.