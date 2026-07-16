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Rimangono bloccati in ascensore con la droga e vengono soccorsi e arrestati dai poliziotti a Catania. L’episodio è avvenuto nel quartiere San Giovanni Galermo del capoluogo etneo. Dove il salvataggio di persone bloccate in ascensore si è mischiato con un blitz antidroga.

L’osservazione dei tetti di via Capo Passero

I poliziotti della squadra mobile avevano predisposto un servizio di osservazione dai tetti di alcuni edifici di via Capo Passero. Così hanno visto due giovani catanesi (di 18 e 19 anni) davanti al portone d’ingresso di un palazzo, mentre si intrattenevano con alcuni automobilisti in transito. I due passavano degli involucri direttamente tramite il finestrino delle auto. Ricevendo, in cambio, qualcosa dai conducenti. Per mettere fine all’attività illecita, i poliziotti sono intervenuti, avvicinandosi all’edificio. Non appena i pusher si sono resi conto di essere stati scoperti, sono fuggiti verso il palazzo, chiudendo il portone in ferro in modo da barricarsi all’interno.

Bloccati in ascensore con la droga

Prima di potersi disfare della droga in loro possesso, i due sono rimasti bloccati dentro l’ascensore, a causa di un’avaria tecnica. Per rimediare al problema tecnico in modo da consentire ai due di uscire dalla cabina, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non appena sbloccato l’ascensore, i pusher sono stati identificati e sottoposti a controllo. Sono stati trovati in possesso di 39 involucri di cocaina, 21 di crack e diverse dosi di marijuana. Oltre alla droga sono state sequestrate due radioline ricetrasmittenti, utilizzate per le comunicazioni con altri spacciatori e con le vedette. Sequestrato pure denaro contante per circa 400 euro, ritenuto provento della gestione della piazza di spaccio.

L’arresto

Al termine delle fasi operative di polizia giudiziaria, il 18enne e il 19enne sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dal pubblico ministero di turno, i due sono stati portati nelle camere di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza davanti al giudice.