Catania: pusher con la droga nel marsupio, ai domiciliari

La polizia di Catania ha arrestato un 44enne per spaccio dopo averlo sorpreso con 45 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette all’interno di un marsupio. Gli agenti della sezione criminalità straniera e prostituzione della Squadra mobile lo hanno fermato e identificato nel quartiere San Berillo vecchio con 320 euro in contanti e una parte della droga nella borsa a tracolla. Nella successiva perquisizione in casa sono stati trovati altri 30 grammi di hashish. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.