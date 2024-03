Catania, presi due giovani pusher nei pressi di piazza Michelangelo. Avevano 3000 euro

Due ragazzi, di 19 e 20 anni, sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati notati dai carabinieri di Catania mentre si aggiravano, a bordo di uno scooter Honda Sh, nei pressi di una scuola che si trova vicino piazza Michelangelo. Quando i militari sono intervenuti i due hanno tentato la fuga imboccando viale Mediterraneo. Ad attenderli però c’erano altri equipaggi che li hanno bloccati.

All’interno di un marsupio sono stati trovati duemila euro, mentre altri mille euro erano suddivisi nelle tasche di entrambi. All’interno di uno stabile, nei pressi della piazza, è stato trovato uno zaino con 70 dosi di marijuana del peso complessivo di circa 150 grammi e 13 dosi di hashish per 21 grammi totali, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.