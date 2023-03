Il premio Strega 2023 farà tappa in Sicilia alla quarta edizione del Catania Book Festival

«Per la prima volta nella storia il tour del premio Strega inizierà in Sicilia, grazie al Catania Book Festival». Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il direttore della fiera internazionale del Libro e della Cultura di Catania, Simone Dei Pieri. Il post è stato pubblicato dopo la conferenza stampa tenutasi alla Camera di commercio di Roma che, questa mattina, ha selezionato, i 12 finalisti pronti a contendersi il titolo della 77esima edizione della competizione nazionale. Organizzato e gestito dalla fondazione Bellonci, il premio Strega 2023 si aprirà venerdì 5 maggio all’interno della IV edizione del Catania Book Festival. «Si tratta di una grande responsabilità, – prosegue Dei Pieri- come lo è accogliere il più importante premio letterario in Italia, ma anche di una grande opportunità per Catania che torna al centro del Mediterraneo nel dibattito culturale, accogliendo anche quest’anno autori e autrici meravigliosi, che ringrazio per esserci, per riflettere e per raccontarsi con noi».

A moderare l’incontro Catanese con i finalisti in gara, saranno Lorena Spampinato, autrice di Piccole cose connesse al peccato e Mattia Insolia, autore di Cieli in fiamme, voluti dallo stesso Dei Pieri: «Perché sono giovani,- conclude il direttore- perché sono bravi e perché è bene che questa generazione impari a spingersi in avanti, tutti insieme, come stanno facendo egregiamente».