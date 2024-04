Cinque giorni da 30 anni. Saranno due le tappe in Sicilia del nuovo tour di Michele Zarrillo, organizzate da Gianfaby Production e GN Events: domenica 5 maggio al teatro al Massimo di Palermo (ore 21.30) e lunedì 6 maggio al Metropolitan di Catania, entrambi alle 21.30. Il tour prevede una serie di speciali appuntamenti, con ospiti a sorpresa, a distanza di 30 anni dall’uscita di Cinque giorni, certificato disco d’oro da alcuni mesi. Scritto dallo stesso Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista, diventato un classico della canzone italiana.

Il live sarà un modo per rincontrare e – per i più giovani – scoprire l’artista durante due ore di spettacolo, in cui non mancheranno le canzoni degli ultimi album. Sul palco con MicheleZarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). La produzione musicale è a cura di Alessandro Canini, con l’organizzazione e produzione di Authentic Jam.