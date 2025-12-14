Pistola clandestina nascosta in casa: arrestato un minorenne a Catania

Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: i carabinieri arrestano un minorenne a Catania. L’arma clandestina è stata trovata nell’incavo di un divano all’interno di un appartamento nel cuore del quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato un minore per il reato di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. L’attività rientra nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento sull’intero capoluogo etneo. Finalizzati soprattutto alla prevenzione e repressione dei reati connessi al traffico di armi. In particolare, i militari hanno raccolto elementi sulla possibilità che il minorenne a casa sua, nel cuore del quartiere San Cristoforo di Catania, avesse una pistola clandestina.

L’incavo del divano usato come nascondiglio

Nella mattinata, i carabinieri sono intervenuti in abiti borghesi. Così si sono presentati a casa del ragazzo, già conosciuto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari. Una volta entrati all’interno dell’appartamento, gli investigatori hanno trovato in casa il minore e uno dei genitori. Spiegate le ragioni della loro presenza, il giovane ha palesato sin da subito una certa agitazione. Alla richiesta di consegnare eventuali armi detenute in casa, il giovane ha spontaneamente prelevato dall’incavo di un divano, una pistola a salve. Un’arma nove millimetri, modificata e resa funzionale mediante la sostituzione della canna.

La pistola modificata in casa di un minorenne a Catania

L’arma è stata trovata con un serbatoio contenente cinque proiettili calibro 32. In un sacchetto vi erano altri 12 proiettili dello stesso calibro che sono stati sequestrati insieme alla pistola trovata a casa del minorenne a Catania. I carabinieri, sulla base degli indizi raccolti, hanno arrestato il minore che è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente che ha disposto il collocamento in un istituto penale minorile.

