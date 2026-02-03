Foto generica

Piogge, temporali e vento forte: domani allerta gialla in Sicilia

03/02/2026

Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell’Italia centro-meridionale, determinando una fase perturbata con piogge diffuse associate ad un rinforzo dei venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio ed Umbria, in estensione dalla mattina di domani a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici.

I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta gialla in Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.

