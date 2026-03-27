Foto di Marta Silvestre

Da un lato un premio alla tutela, dall’altro un progetto edilizio privato: è il paradosso della Pillirina di Siracusa. Con in mezzo errori burocratici e i tempi della Regione siciliana. Di recente, le realtà siracusane che da anni si battono per proteggere la Pillirina hanno ricevuto dal ministero della Cultura il premio nazionale del Paesaggio. «Un riconoscimento importante all’impegno di tanti e tante – commenta a MeridioNews Carlo Gradenigo di Sos Siracusa – che, dal 2010, si spendono in attività e progetti per la tutela della Pillirina». Una delle più importanti necropoli storiche siciliane, sul litorale nord-orientale della penisola del Plemmirio, nel Siracusano. Un pezzo di costa sito di interesse comunitario (Sic), con un vincolo paesaggistico e architettonico. Eppure la Pillirina è diventata proprietà privata per un «errore di fatto» e, contemporaneamente, rimane off limits «per ragioni di sicurezza». Senza mai riuscire, in 15 anni, a fare il salto verso lo status di riserva naturale.

Premio nazionale e lentezza locale

Un premio certamente importante – ma solo teorico – quello del ministero per la Pillirina. Su cui pende, da anni, l’istituzione della riserva naturale. Un atto concreto per salvare quel territorio che si attende dalla Regione siciliana. Più di un anno fa ormai, era stata l’assessora regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino a fare un annuncio incredibile: «Entro l’anno, sarà riserva», diceva. L’anno è passato da mesi e della riserva – già troppe volte data per fatta – non c’è traccia. «L’iter è in corso – conferma a MeridioNews l’assessora – E il Crppn (sigla che indica il Comitato regionale per la protezione del patrimonio naturale, ndr) sta lavorando sulla perimetrazione. Sono a buon punto. Posso assicurare e rassicurare che – aggiunge Savarino – spingo per continuare a dare un’accelerazione all’iter che porterà all’istituzione di questa e altre riserve nell’Isola». Di nodi al fazzoletto, però, l’assessora ha imparato che è meglio non farne. Specie in un iter avviato nel 2011 e non ancora concluso.

Il premio nazionale del Paesaggio per chi prova a salvare la Pillirina

Con una cerimonia ufficiale, intanto, il ministero della Cultura ha assegnato all’associazione Sos Siracusa il premio nazionale del Paesaggio (arrivato alla quinta edizione) per il progetto Save Pillirina. Per «la capacità di mobilitazione delle comunità locali a difesa della qualità paesaggistica. Attraverso iniziative volte a valorizzare la dimensione culturale e ambientale di un territorio sottoposto a rischi di trasformazione invasiva – si legge nella pergamena, firmata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli -. Con particolare riferimento alla difesa contro l’alterazione sistematica della fascia costiera, in un contesto di grande importanza storica e culturale come il litorale di Siracusa».

Il nodo della Valutazione di incidenza ambientale

E, in effetti, di iniziative per liberare la Pillirina e restituirla alla comunità ne sono state fatte tante. Fino all’ultima marcia per chiedere, ancora una volta, alla Regione l’istituzione della riserva naturale terrestre di Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena. Un territorio che, da anni, è campo di battaglia tra gli ambientalisti e il marchese piemontese Emanuele De Gresy. Che, con la società Elemata Maddalena Srl, ha fatto della Pillirina una sua proprietà privata, con l’intento di costruirci prima un resort di lusso e poi abitazioni a due passi dal mare. Nel 2025, il Tar di Catania aveva annullato il permesso di costruire, datato 2023, per la mancanza della Valutazione di incidenza ambientale. Documento che, qualche giorno fa, la società ha inviato al Comune di Siracusa. Il quale ha messo a disposizione la documentazione online e aperto alle osservazioni pubbliche, da presentare entro trenta giorni. Un nuovo braccio di ferro, in attesa di una definizione che allinei la realtà ai premi.